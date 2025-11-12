В Кремле отреагировали на планы Армении закупать зерно на Украине Песков: Россия продолжает развивать двустороннее сотрудничество с Арменией

Москва продолжает развивать двустороннее сотрудничество с Ереваном, в том числе в рамках интеграционных процессов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщение Службы внешней разведки РФ о намерениях Армении отказаться от российского зерна в пользу украинского за счет денег Евросоюза, передает ТАСС.

Мы продолжаем развивать наше взаимодействие и на двусторонней основе, и в рамках интеграционных процессов с Ереваном. Будем это делать и дальше. Частые контакты на высшем уровне осуществляются, — отметил Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван не намерен отказываться от российского зерна. Он назвал данные Службы внешней разведки РФ «абсолютным недоразумением», добавив, что этого «не может быть».

До этого СВР России сообщила, что Армения планирует «отвязаться» от Москвы и помочь Киеву, приобретая более дорогое зерно у Украины. По данным ведомства, при этом Брюсселю предлагается возместить ущерб. ЕС размышляет, стоит ли за это платить, так как делать это придется на постоянной основе, а взять деньги из замороженных российских активов пока не представляется возможным из-за Бельгии, объяснили в СВР.