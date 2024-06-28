В Кремле оценили важность выборов во Франции для России Песков: итог избирательной кампании во Франции представляет интерес для России

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Религиозные деятели на выборах в законодательные органы Франции, в центре — партия «Национальное объединение»

Итоги выборов во Франции представляют интерес для России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, подчеркнул он, этот процесс — сугубо внутреннее дело Парижа, передает издание «Известия».

Франция — это одна из крупнейших стран Европы. И, конечно, исход избирательной кампании представляет для нас интерес. Поэтому мы наблюдаем за тем, что происходит, — сказал Песков.

Он добавил, что Москва видит динамику потери популярности у некоторых политических сил Франции и рост у других.

Первый тур досрочных выборов в парламент Франции состоится 30 июня. Изначально предполагалось, что они пройдут в 2027 году, но президент Эммануэль Макрон назначил новую дату после роспуска Национального собрания.

Пресс-секретарь президента РФ также обращал внимание, что Россия сохраняет готовность к диалогу с Францией ради дела, никаких условий для этого не требуется. По его словам, инициатором «сворачивания отношений» выступил Париж, а не Москва. В Кремле считают такую линию недальновидной.

Сам французский лидер недавно объявил, что продолжил бы диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он также подтвердил, что в последние месяцы главы двух стран не общаются.