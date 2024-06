В Кремле оценили вероятность восстановления диалога с Францией Песков: Россия считает неверной линию «сворачивания отношений» с Францией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия сохраняет готовность к диалогу с Францией ради дела, никаких условий для этого не требуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, инициатором «сворачивания отношений» выступил Париж, а не Москва. В Кремле считают такую линию недальновидной.

Не мы были инициаторами сворачивания диалога [с Францией], фактически полного сворачивания отношений до нуля. В случае с Францией это была линяя, избранная французской стороной. Мы считаем такую линию неверной, недальновидной. Президент [России Владимир Путин] неоднократно заявлял о своей открытости к переговорам, тем более к переговорам ради дела, — сообщил Песков.

Сегодня, 25 июня, президент Франции Эммануэль Макрон заявил ведущему подкаста Generation Do It Yourself Матье Стефани, что продолжил бы диалог со своим российским коллегой Путиным. Он также подтвердил, что в последние месяцы лидеры двух стран не общаются.

Ранее один из родственников Макрона сообщил, что президент рассматривает возможность покинуть свой пост из-за результатов выборов в Европарламент. По его словам, глава государства намеренно может пойти на данный шаг, чтобы «драматизировать» досрочные выборы в парламент, о которых он объявил 9 июня.