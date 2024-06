Президент Франции вдруг объявил о своем желании продолжить диалог с Владимиром Путиным. Таким откровением Эммануэль Макрон поделился в подкасте Generation Do It Yourself. И соответственно, фраза появилась в опубликованном тексте этого подкаста на канале его автора Матье Стефани. Иными словами, задокументирована. Не так давно о возможности возобновить такой диалог с российским лидером, пусть и в перспективе, говорил и его немецкий коллега Олаф Шольц. Вот только у Макрона положение хуже губернаторского, как сказал бы Антон Павлович Чехов.