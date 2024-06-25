Макрон в предвыборной истерике уже готов «продолжить говорить» с Путиным

Фото: IMAGO/Frank Ossenbrink/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции вдруг объявил о своем желании продолжить диалог с Владимиром Путиным. Таким откровением Эммануэль Макрон поделился в подкасте Generation Do It Yourself. И соответственно, фраза появилась в опубликованном тексте этого подкаста на канале его автора Матье Стефани. Иными словами, задокументирована. Не так давно о возможности возобновить такой диалог с российским лидером, пусть и в перспективе, говорил и его немецкий коллега Олаф Шольц. Вот только у Макрона положение хуже губернаторского, как сказал бы Антон Павлович Чехов.

Война и выборы

Конечно, политически Макрон пошел на серьезный риск, распустив Национальное собрание и объявив о новых парламентских выборах после неудачи своей коалиции по итогам голосования в Европарламент. Понятно, что такой электоральный провал сильно ударил по престижу президента, который и так не имел в Национальном собрании устойчивого большинства, как в ходе его первого мандата.

Между тем его наполеоновские планы, связанные с претензией на лидерство в объединенной Европе, требовали и поддержки политического класса Франции, который весьма неоднозначно воспринимал чересчур воинственный дух Макрона, его осуществляемые планы отправки французских инструкторов на Украину, создания европейской армии и французских же ядерных гарантий для союзников и соседей.

А с клеймом неудачника евровыборов, теряющего общественную поддержку, продвигать даже подобные нарративы было крайне затруднительно. Потому «птенец гнезда Ротшильдов» решил перезагрузить политическую ситуацию. На что он надеется? Не исключено, что на выборы в два тура, когда перед вторым туром возможны разного рода коалиции против одного из кандидатов. Так, собственно, Макрон дважды выигрывал финал президентской гонки, оказываясь лицом к лицу с Марин Ле Пен, которую всячески коллективно шельмовали.

Но ныне настроения в стране кардинально изменились. И «Национальное объединение» Ле Пен и молодого Бардело не выглядит пугалом. Более того, Макрон уже заимствовал ряд их предложений и инициатив. А теперь, видимо, решил успокоить и тех избирателей, что напуганы его антироссийской риторикой на грани развязывания прямого столкновения, намекнув на возможность возобновления прямых контактов с Кремлем.

Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press Марин Ле Пен

Не стоило подставлять Путина

Известно, что вначале у обоих президентов были вполне рабочие отношения. Эммануэль Макрон и Владимир Путин неоднократно встречались лично, вели переговоры о перспективах построения единой системы безопасности в Европе и двустороннего сотрудничества. Все кардинально изменилось после того, как французский президент решил почему-то поиграть в исключительную политическую открытость за счет франко-российского доверия.

Проще говоря, во время очередного своего телефонного разговора с Владимиром Путиным он пригласил в свою резиденцию кучу французских журналистов, которые неожиданно для себя самих стали свидетелями прямых переговоров двух политиков. Фактически бесцеремонно была нарушена сама этика таких контактов. Не говоря уже о том, что далеко не все нюансы переговоров такого уровня становятся достоянием гласности.

Понятно, что после такого вопиющего эксперимента в Кремле, что называется, трубку больше не брали, хотя Макрон и старался еще раз переговорить. А теперь, после воинственных нападок Макрона на нашу страну, перспектива любого контакта выглядит эфемерной.

Свинья с портретом Макрона

Понятно, что в ходе предвыборной кампании все участники постоянно делают множество разных заявлений в расчете на самые разные круги избирателей. А потому проследим, насколько Макрон всерьез надеется на сближение с российским президентом. Пока его отсылка к тематике АЭС для начала нового диалога с Путиным выглядит скорее не очень убедительной импровизацией. В конце концов, российский президент четко сформулировал план урегулирования украинского кризиса, что может стать основой самых серьезных переговоров.

Между тем финишная прямая предвыборной кампании заставит месье Эммануэля делать все более примиряющие заявления. Если уж посланные им на Украину французские военные публично напяливают маску Макрона на местную свинью, то куда уж дальше ходить…

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