В Кремле оценили решение Токаева посетить Россию после переизбрания Песков: визит Токаева в Россию показывает взаимную важность двусторонних отношений

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Касым-Жомарт Токаев

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию показывает взаимную важность двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что Астана является очень важным союзником и партнером для Москвы, передает РИА Новости.

Это очень важно, это лишний раз подчеркивает близость наших двух стран, важность, взаимную важность двусторонних отношений как для Астаны, так и для Москвы, поэтому мы будем и дальше на это ориентироваться, это наш очень важный союзник и партнер, — сказал Песков.

Токаев прибыл с официальным визитом в Россию. 28 ноября у него пройдут переговоры с президентом России. Это первый зарубежный визит Токаева с момента переизбрания на должность главы государства.

26 ноября Токаев заявил, что сотрудничество с Россией, Китаем и странами Центральной Азии входит в число основных приоритетов внешней политики Казахстана. Он подчеркнул, что государство продолжит осуществлять сбалансированную и конструктивную внешнюю политику. Действия правительства будут направлены на защиту национальных интересов, заметил политик.