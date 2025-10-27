Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 12:44

В Кремле рассказали о готовности России наладить отношения с США

Песков: Россия открыта к налаживанию отношений с США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия открыта к налаживанию отношений с США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его словам, которые приводит ТАСС, Москва в этом процессе исходит из собственных интересов.

Мы все равно, исходя из прежде всего своих собственных интересов, остаемся открытыми для налаживания отношений, — сказал Песков.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что РФ наблюдает колоссальные усилия, направленные на то, чтобы сорвать любой ее диалог с США. Он отметил, что делегация РФ передала американским коллегам позицию российского лидера о необходимости конструктивного диалога для достижения результатов, а попытки давления на Россию бесполезны.

В свою очередь президент США Дональд Трамп, комментируя испытание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, отметил, что Россия и США не играют в игры друг с другом. По его словам, Соединенные Штаты не нуждаются в ракетах большой дальности, поскольку российская сторона знает об атомных подлодках у ее берегов.

