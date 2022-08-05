В Кремле оценили идею включить металлы в сделку по экспорту с Украины Песков заявил, что у Москвы нет официальной позиции по возможности включения металлов в сделку по экспорту с Украины

Фото: Ольга Соколова/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет официальной позиции по аналогичному «зерновой» сделке соглашению по вывозу металлов с Украины, сообщает ТАСС. Он добавил, что решение таких вопросов затруднительно без четкой формулировки и прямой увязки к ограничениям, которые действуют в отношении российских производителей металлов.

Все зависит от деталей. Не берусь формулировать позицию, пока официально ничего не формулировалось. Надо понимать, насколько будет сформулировано четко это предложение, — заявил Песков.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.Кроме того, военное сопровождение судов не предполагается — боевым кораблям, самолетам и беспилотникам запретят приближаться к судам. За погрузкой зерна в портах будут следить представители ООН, Турции и Украины. Соглашение будет действительно в течение 120 дней, по истечении этого срока стороны могут продлить его.