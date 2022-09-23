В Кремле не увидели предпосылок для переговоров с Украиной Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной

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Переговоры между Россией и Украиной востребованы для достижения целей России, однако никаких предпосылок для бесед сейчас не видно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, об этом говорят заявления Украины о намерении решать проблемы на поле боя.

Переговорный процесс, конечно же, востребован. Востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок, как мы уже говорили, мы не усматриваем для переговорного процесса​, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что России и Украине необходимо возобновить диалог без предварительных условий, а затягивание украинского кризиса не в интересах сторон. Он добавил, что Китай надеется на скорое урегулирование ситуации.

Об этом же заявил и французский президент Эммануэль Макрон, подчеркнув, что Париж должен сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров. По его мнению, переговоры должны учитывать требования, выдвинутые Украиной, включая восстановление государственных границ «как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале». Решение же президента России Владимира Путина объявить частичную мобилизацию, по его словам, ведет к дальнейшей изоляции РФ в мировом пространстве.