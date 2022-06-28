В Кремле назвали эффективный способ продвижения русского языка Песков: усиление страны является самым эффективным способом продвижения русского языка

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продвижение русского языка и защита интересов русскоговорящих является одним из приоритетов политики России, сообщает ТАСС. Он добавил, что самый эффективный способ решения этих задач — усиление страны.

Наверное, самый эффективный способ для продвижения русского языка — это усиление нашей страны. Чем более развитыми, чем более притягательными мы с вами будем — экономически и по другим аспектам — для соседних государств, тем больше востребован будет русский язык, — заявил Песков.

При этом представитель Кремля напомнил, что «защита, продвижение русского языка, защита прав русскоговорящих — этo один из приоритетов внешней политики» России. Он подчеркнул, что российский лидер весьма часто поднимает данные вопросы на перeговорах, особенно с партнерами из среднеазиатских республик. Песков не иcключил, что эта тема может быть затронута и во время визита Путина в Туркмению.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины намерено создать специальный совет по вопросам «дерусификации, декоммунизации и деколонизации» страны. В настоящий момент прошли общественные обсуждения данного вопроса.