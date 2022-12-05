В Кремле назвали главную цель России в отношении Запорожской АЭС Песков: главное для России — прекратить обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Россия по-прежнему сохраняет контакт со специалистами Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) по ситуации вокруг Запорожской атомной станции, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, главная цель — остановить обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ, передает ТАСС.

Мы продолжаем наши контакты с МАТАТЭ и будем продолжать их дальше. Самое главное — это прекратить чреватые огромной опасностью обстрелы украинскими вооруженными силами территории АЭС, — сказал Песков.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что украинская сторона требует вывода российских войск с территории Запорожской АЭС. Он отметил, что этот пункт должен стать частью общего соглашения по деятельности атомной станции.

Глава МАГАТЭ также отмечал, что решение относительно обеспечения должного уровня безопасности Запорожской АЭС может быть найдено уже до конца текущего года. Он подчеркнул, что в этом вопросе стороны уже достигли значительного прогресса. Кроме того, было выдвинуто конкретное предложение по безопасности. По его словам, сложно определить, кто именно ведет обстрелы Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что задача агентства состоит не в поиске виновных, а в обеспечении безопасности объекта.