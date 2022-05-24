В Госдуме заверили, что ДНР и ЛНР обеспечат жизненно важными лекарствами Депутат Бессараб: граждан ДНР и ЛНР можно обеспечить жизненно важными лекарствами из России

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Граждан ДНР и ЛНР можно обеспечить жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами из России, заявила член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб изданию Pravda.Ru. Так она прокомментировала известие о том, что Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного Креста перестали поставлять в ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом.

По сообщению Минздрава, сегодня есть возможность обеспечения непосредственно жизненно необходимыми лекарственными препаратами за счёт именно отечественного российского производства. Не буду утверждать это. Но, по крайней мере, на текущий период такой проблемы не существует. Что же касается поставок в ДНР и ЛНР, сегодня они осуществляются прежде всего на основе гуманитарной помощи, насколько мне известно, — сказала Бессараб.

Она добавила, правительство сделает всё для самого быстрого решения проблемы.

В свою очередь руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, как ВИЧ-инфицированным жителям ДНР и ЛНР теперь получить бесплатное лечение. Они могут получить гражданство России, и тогда проблема будет решена.