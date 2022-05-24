ВИЧ-инфицированным жителям ЛНДР подсказали, как получить бесплатное лечение Академик Покровский подсказал, как ВИЧ-инфицированные жители ЛНДР могут получить бесплатное лечение

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ВИЧ-инфицированные жители ДНР и ЛНР, оставшиеся без лекарств после того, как ВОЗ и МККК решили прекратить поставки в республики, могут стать гражданами РФ, чтобы получить бесплатное решение, если они ещё так не поступили, заявил руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.

По его словам, многие жители уже получили российские паспорта, поэтому проблем в получении лекарств быть не должно.

У нас бесплатное лечение от ретровирусных заболеваний. На данный момент практически все жители ЛДНР — граждане Российской Федерации, и если к ним будут относиться как к гражданам, то тут особой проблемы нет. Минздрав закупает лекарств от ретровирусных заболеваний, более чем на 30 миллиардов рублей, так что проблему можно решить, пусть и увеличив бюджет, — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Покровский напомнил, что лекарства необходимы ВИЧ-инфицированным, они нуждаются в терапии.

Тут нужно понимать, что без лечения ВИЧ-инфекции средняя продолжительность жизни составляет всего 11 лет, а если развился СПИД, то и вовсе не больше года. Конечно, лекарства надо принимать постоянно, так как при отмене лечения опять начинаются критические процессы, опять же, угроза развития СПИДа. Так что если пациент по той или иной причине лишился лечения, необходимо срочно искать замену, — заключил Покровский.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного Креста (МККК) перестали поставлять в ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом. Без жизненно необходимого лечения могут остаться более 12 тысяч ВИЧ-инфицированных пациентов в ДНР.