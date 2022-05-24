Более 12 тысяч ВИЧ-инфицированных жителей ДНР и ЛНР останутся без лекарств ВОЗ и МККК прекратили поставки препаратов для больных ВИЧ и СПИДом в ДНР и ЛНР

Всемирная организация здравоохранения и Международный Комитет Красного Креста (МККК) перестали поставлять в ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом, следует из документов, поступивших в распоряжение РИА Новости. По оценке медиков, без жизненно необходимого лечения могут остаться более 12 тысяч ВИЧ-инфицированных пациентов в ДНР.

О прекращении гуманитарных поставок, несмотря на направленные запросы, главврачи профильных клиник в ДНР и ЛНР проинформировали министров здравоохранения республик, — говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о том, что обратилась к президенту МККК Петеру Мауреру с просьбой предоставить данные о военнопленных РФ, находящихся на Украине, а также попросила помочь посетить их. По её словам, до настоящего момента российские власти не получили никаких сведений о попавших в плен российских военнослужащих и о том, в каком состоянии они находятся. В организации подтвердили получение обращения, заверив, что намерены рассмотреть его и предоставить ответ в кратчайшие сроки.