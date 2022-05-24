МККК пообещал ответить на запрос Москальковой о военнопленных РФ на Украине МККК обещал ответить на запрос Москальковой о военнопленных РФ на Украине в короткий срок

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Международный Комитет Красного Креста признал задержку с предоставлением ответа на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о судьбе российских военнопленных на Украине. В комитете пообещали предоставить ответ в кратчайшие сроки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее Татьяна Москалькова заявила о том, что она обратилась к президенту МККК Петеру Мауреру с просьбой предоставить данные о военнопленных РФ, находящихся на Украине, а также попросила помочь посетить их.

Да, мы подтверждаем, что получили письмо от госпожи Москальковой. Действительно, произошла задержка с предоставлением официального ответа, и мы работаем над тем, чтобы предоставить ответ в кратчайшие сроки, — говорится в сообщении организации.

Также в МККК сообщили, что в рамках своего мандата они посещают военнопленных, принадлежащих всем сторонам — участникам конфликта на территории Украины.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».