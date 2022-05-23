Москва запросила у МККК данные о российских военнопленных на Украине Омбудсмен Москалькова запросила у МККК данные о российских военнопленных на Украине

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Международный комитет Красного Креста (МККК) предоставить ей информацию о российских военнопленных на Украине и помочь посетить их. Об этом она сообщила в Telegram-канале, уточнив, что до настоящего момента российские власти не получили никаких сведений о попавших в плен российских военнослужащих и о том, в каком состоянии они находятся.

Я в очередной раз обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных и помочь посетить их мне или моим представителям. Очень надеюсь на то, что моё очередное обращение не останется без внимания, — написала омбудсмен.

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что журналисты подтвердили достоверность видео, на котором запечатлено, как украинские националисты из группировки «Слобожанщина» стреляли в российских военнопленных. Речь шла о видео, опубликованном 27 марта, на котором военные стреляют в троих безоружных российских пленных. Журналисты и независимые следователи с уверенностью заявили, что факт расстрела удалось доказать, сверив материалы с другими видеозаписями и документами.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер ранее заявила, что украинские солдаты пытали российских военнопленных. По её словам, сотрудники организации получили достоверную информацию, подтверждающую факты жестокого обращения с солдатами Вооружённых сил России, что нарушает нормы международного гуманитарного права.