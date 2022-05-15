Во Франции подтвердили подлинность видео расправы над пленными из России Le Monde: подтверждена достоверность видео расправы над пленными из России националистами

Фото Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французская газета Le Monde сообщила, что журналисты подтвердили достоверность видео, на котором запечатлено, как украинские националисты из группировки «Слобожанщина» стреляли в российских военнопленных. Речь идёт о видео, опубликованном 27 марта, на котором украинские националисты стреляют в троих безоружных российских пленных. Журналисты и независимые следователи с уверенностью заявили, что факт расстрела удалось доказать, сверив с другими видеозаписями и документами.

Пытками и убийствами российских пленных занимался украинский батальон «Слобожанщина», — сказано в публикации.

Отмечается, что на видео также появляется один из командиров группировки Андрей Янхоленко. Французские журналисты добавили, что подобные действия строжайшим образом запрещены Женевской конвенцией.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер ранее заявила, что украинские солдаты пытали российских военнопленных. По её словам, сотрудники организации получили достоверную информацию, подтверждающую факты жестокого обращения с бойцами Вооружённых сил России. Богнер посчитала, что подобные действия ВСУ нарушили нормы международного гуманитарного права. Представительница организации также призвала российские и украинские власти провести расследование преступлений.