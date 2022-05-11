В ООН подтвердили, что украинские солдаты пытали российских военнопленных

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Украинские солдаты пытали российских военнопленных, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер. По её словам, сотрудники организации получили достоверную информацию, подтверждающую факты жестокого обращения с бойцами Вооружённых сил России, написали в Telegram-канале «Говорит Москва». Богнер посчитала, что подобные действия ВСУ нарушили нормы международного гуманитарного права. Представительница организации также призвала российские и украинские власти провести расследование преступлений.

Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром вооружёнными силами Украины военнопленных, принадлежащих к российским Вооружённым силам и связанным с ними вооружённым группам, — сказано в сообщении.

Ранее российский военный рассказал РИА Новости о найденной камере пыток в посёлке Зелёновка, расположенной в подвале кафе. Военный уточнил, что внутри камеры было заминировано тело замученного человека в форме ВС России. По его словам, пыточную камеру могли устроить украинские боевики или националисты.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что страны Евросоюза закрывают глаза на военные преступления украинских силовиков, сообщается на сайте Кремля. Он отметил, что ЕС мог бы прекратить поставки вооружения на Украину и оказать соответствующее воздействие на киевские власти, тем самым прекратив военные преступления украинских силовиков.