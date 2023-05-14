В Госдуме сообщили о болезни Лукашенко Депутат Госдумы Затулин: Лукашенко заболел, «но не ковидом»

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заболел, сообщил порталу «Подъем» первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин. Он не уточнил, о каком заболевании идет речь, но отметил, что «это не ковид». Затулин подчеркнул, что президент нуждается в отдыхе.

Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе, вот и все, — сказал Затулин.

Лукашенко не явился на церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики, проходящую днем 14 мая на Площади Государственного флага в Минске. Вместо белорусского лидера поздравление зачитывал премьер-министр страны Роман Головченко. Причины неявки Лукашенко на мероприятие не сообщались.

Ранее белорусский лидер во время своего визита в Москву 9 мая на парад Победы пропустил неофициальный завтрак в Кремле. Ряд СМИ сообщили, что отсутствие Лукашенко может быть связано с его плохим самочувствием. Сам белорусский лидер никак не комментировал эти слухи.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко не смог посетить неофициальный завтрак после окончания парада Победы на Красной площади, поскольку сразу же улетел в Минск. По его словам, белорусский лидер объяснил это тем, что должен был участвовать в праздничных мероприятиях на родине. Представитель Кремля при этом отказался говорить о состоянии здоровья Лукашенко. Парад Победы в Минске провел министр обороны республики Виктор Хренин.