В Госдуме сочли недостаточными выплаты за рождение ребенка Депутат ГД Останина назвала подачками социальные выплаты за рождение ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Неуместно предлагать женщинам рожать ребенка за 200 тысяч, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, государству необходимо помочь реализоваться родителям.

В России не торгуются, поэтому мне кажется, что просто неуместно предлагать женщинам рожать ребенка за 200 тысяч. Не нужно этих подачек, ведь социальные гарантии со стороны государства — это далеко не всегда прямые выплаты. Для того чтобы наши молодые девушки и парни становились родителями, государству просто необходимо помочь им реализоваться, — заявила она.

По словам депутата, студентам нужно помочь с жильем, обеспечить больше бюджетных мест в университетах, увеличить студенческую стипендию. Когда ребенок родится, предоставить семье социальную няню, добавила Останина.

Это часть тех обязательств, которые берет на себя государство по обучению детей, по организации отдыха и оздоровлению, по бесплатному лечению детей. Россия должна вести именно такую политику, и потому я надеюсь, что любые намерения кому-то доплатить уйдут в прошлое, — резюмировала она.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин предложил увеличить размер материнского капитала в России до стоимости жилья. Депутат напомнил, что изначально этот вид господдержки предусматривался для улучшения жилищных условий граждан, однако с тех пор цены на недвижимость значительно выросли.