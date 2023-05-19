В Госдуме призвали трудоустраивать сначала россиян, а потом мигрантов Депутат Госдумы Нилов призвал трудоустраивать сначала россиян, а потом мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слова президента России Владимира Путина о миграционной политике следует трактовать однозначно — необходимо решать проблемы с трудовыми ресурсами за счет внутренних резервов, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель комета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий призвал трудоустраивать сначала россиян, а потом приезжих.

Слова президента можно трактовать однозначно: они полностью коррелируются с тем, что говорил [первый председатель партии ЛДПР Владимир] Жириновский много лет: нам необходимо решать проблему, когда есть потребность в трудовых ресурсах, за счет наших внутренних резервов. У нас много граждан, которые готовы приезжать и работать вахтовым методом, как угодно, при правильной организации из других регионов в те регионы, где есть рабочие места, — сказал Нилов.

Депутат указал на то, что намного проще отправлять самолеты и привозить в Россию мигрантов, однако это приводит к ухудшению криминогенной ситуации, к нагрузке на инфраструктуру, в том числе социальную и транспортную. По его словам, остро стоит и проблема преступности и правонарушений. Нилов, отвечая на вопрос о том, наносят ли мигранты ущерб экономике РФ, когда отправляют деньги на родину, согласился с этим тезисом.

Поэтому необходимо сначала трудоустроить всех наших граждан, у нас около миллиона официально безработных. И только потом приглашать иностранных специалистов. И то, миграция должна быть только по запросу, а не так — приехали и ищем работу. Если нужны сварщики в конкретный регион, конкретное количество, значит так и нужно делать, — подытожил Нилов.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил установить весомый налог за использование трудовых мигрантов. По его словам, это позволит мотивировать работодателей нанимать граждан России.