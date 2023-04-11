Бастрыкин предложил ввести налог за использование трудовых мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил установить весомый налог за использование трудовых мигрантов. Глава СК пояснил в интервью «Интерфаксу», что это позволит мотивировать работодателей нанимать граждан России. Бастрыкин также выступил с идеей формирования дорожной карты по замещению иностранных рабочих российскими для «снижения социальной напряженности». Кроме того, руководитель ведомства считает, что нужно разработать механизм перемещения рабочих из числа россиян из регионов с низким уровнем развития экономики в регионы, где требуется большое число работников.

На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы, — заявил Бастрыкин.

Глава СК добавил, что необходимо также усилить контроль за миграционными процессами путем введения обязательного ДНК-тестирования всех иностранцев, прибывающих в Россию. Данные о геномной регистрации, по словам Бастрыкина, должны быть отражены в едином удостоверяющем документе с электронным носителем информации.

При этом Бастрыкин предложил обязать работодателей обеспечивать трудовых мигрантов жильем и компенсировать расходы на дорогу.

Ранее Роспотребнадзор объявил о так называемой подчищающей вакцинации от кори. Санитарное ведомство призвало сделать прививку тех, кто не переболел и не прививался, особенно трудовых мигрантов, которые часто ездят за рубеж.