Экономист раскрыл, почему россияне не хотят работать Экономист Канавцев заявил о нехватке общей идеи на рынке труда в России

На российском рынке труда не хватает общей идеи, которая объединяет таланты, заявил руководитель «Мастерской новых медиа» кандидат экономических наук Михаил Канавцев. Он отметил, что считает нематериальную мотивацию более сильной, чем деньги, пишет ЕАН.

Сегодня нам не хватает этих строителей, их практически нет. У нас нет общего дела, которое объединяет таланты по всей стране. Нематериальная мотивация сильнее всего, но мы с ней не работаем. Людям нужна идея, — объяснил эксперт.

Канавцев добавил, что привлечение молодежи определяют инфраструктура и уровень жизни в регионе. Он добавил, что талантливых людей «пылесосят» другие субъекты и для удержания кадров необходима общая цель, объединяющая их по всей стране.

Ранее глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство готовит новую систему оплаты труда для учителей. По его словам, Минпросвещения также разрабатывает механизмы защиты прав учителей.