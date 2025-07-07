Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 14:08

Экономист раскрыл, почему россияне не хотят работать

Экономист Канавцев заявил о нехватке общей идеи на рынке труда в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На российском рынке труда не хватает общей идеи, которая объединяет таланты, заявил руководитель «Мастерской новых медиа» кандидат экономических наук Михаил Канавцев. Он отметил, что считает нематериальную мотивацию более сильной, чем деньги, пишет ЕАН.

Сегодня нам не хватает этих строителей, их практически нет. У нас нет общего дела, которое объединяет таланты по всей стране. Нематериальная мотивация сильнее всего, но мы с ней не работаем. Людям нужна идея, — объяснил эксперт.

Канавцев добавил, что привлечение молодежи определяют инфраструктура и уровень жизни в регионе. Он добавил, что талантливых людей «пылесосят» другие субъекты и для удержания кадров необходима общая цель, объединяющая их по всей стране.

Ранее глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство готовит новую систему оплаты труда для учителей. По его словам, Минпросвещения также разрабатывает механизмы защиты прав учителей.

рынок труда
мотивация
экономика
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа возможная дата смерти Старовойта
Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК озвучил основную версию гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.