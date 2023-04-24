В Госдуме разъяснили предложение о повышении НДФЛ для уехавших россиян Депутат Бессараб назвала объективным предложение о повышении НДФЛ до 30% для уехавших россиян

Фото: Ольга Смольская/РИА Новости

Люди стоят в очереди у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией

Инициатива правительства РФ об увеличении ставки НДФЛ для россиян, уехавших из страны, но продолжающих работать на российские компании с территории другого государства, является объективной, подчеркнула в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. При этом увеличение налога может коснуться и граждан, которые продолжают работу в российских компаниях, находясь на территории дружественных стран.

Ранее правительство выступило с законодательной инициативой, согласно которой российские компании-работодатели смогут взимать с зарплат уехавших сотрудников НДФЛ по базовой ставке в 13–15%, а после утраты ими налогового резидентства — 30%.

Увеличенный размер подоходного налога, взимаемого с физлиц, живущих большую часть года за границей — это распространенная международная практика, подчеркнула депутат.

Получая средства здесь, человек мог бы тратиться здесь на инфраструктуру, на приобретение товаров и услуг, делать таким образом вливание в экономику. Поскольку он этого не делает, получая от государства соответствующие выплаты, вполне объективно, что нужно здесь больше оставить средств, — пояснила Бессараб.

Парламентарий заметила, что увеличение ставки НДФЛ может коснуться и граждан, которые работают в российских компаниях, находясь на территории дружественных стран.

Это ведь вопрос проживания и работы на российской территории и не на российской. Если не будет соответствующих иных международных соглашений с дружественными странами, то думаю, что будет для всех одинаково, — сказала она.

Ранее в Госдуме предложили брать с миллионеров дополнительный двухпроцентный налог в помощь мобилизованным. Инициатива касается граждан, имеющих доход более чем 12 млн рублей в год.