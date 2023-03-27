В Госдуме разработают меры по защите от мошенничества через QR-коды Депутат ГД Выборный рассказал о разработке мер по защите от мошенничества через QR-коды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России планируют разработать меры по защите от мошенничества через QR-коды, рассказал зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. В беседе с Lenta.ru парламентарий пояснил, что ежегодно количество подобных правонарушений увеличивается, поэтому необходимо внести соответствующие изменения в законодательство, которые смогут защитить граждан.

С каждым годом правонарушения в этой сфере становятся все более изощренными, и это требует от правоприменения более высокой квалификации и соответствующих мер реагирования. Лучше, если мы будем создавать «правила игры», направленные на недопущение подобных нарушений, — отметил депутат.

По словам Выборного, в ближайшее время следует ожидать появления новых мер реагирования на предупреждение мошенничества. Депутат уточнил, что на данный момент речи о полном запрете использования QR-кодов в общественных пространствах не идет. В Госдуме пройдут обсуждения на тему того, как должна регулироваться данная сфера и как отвечать на новые угрозы кибербезопасности.

Юрист Александр Хаминский ранее рассказал об использовании QR-кодов мошенниками для кражи личных данных пользователей. Эксперт отметил, что злоумышленники могут получить доступ к банковским картам своих жертв.