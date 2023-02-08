Раскрыта опасность оплаты товаров в Сети по QR-коду Юрист Хаминский: мошенники начали воровать деньги с карт россиян, оплачивающих товары по QR-кодам

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Оплата товаров в Сети по QR-кодам стала одним из самых популярных и удобных методов онлайн-расчетов, но мошенники уже начали использовать это для попытки завладеть персональной информацией россиян через фейковые QR, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Эксперт отметил, что злоумышленники могут получить доступ к банковским картам своих жертв.

В QR-коде может быть прошит номер счета подставной фирмы, индивидуального предпринимателя или самозанятого. QR-код может представлять из себя и фишинговую ссылку, и при переходе по ней гаджет может поймать вирус. Также имеется риск оказаться на сайте-подменке, похожем на ресурс респектабельного продавца. Злоумышленники либо провоцируют жертву на совершение невозвратного платежа, либо получают доступ к данным банковской карты и в течении некоторого времени делают переводы небольшими суммами, — подчеркнул Хаминский.

По его словам, преступники провоцируют россиян пользоваться фальшивыми QR-кодами, устраивая лотереи, распродажи по очень низким ценам, привлекая внимание якобы государственными программами поддержки различных категорий граждан РФ и другими мошенническими схемами.

Не поддавайтесь на такие уговоры посторонних лиц на неизвестных сайтах. Бесплатный сыр только в мышеловке. Ничего не покупайте у неизвестных продавцов, особенно если расчет происходит неконтролируемым способом. Покупка хорошего товара за четверть или половину цены возможна только в сказке. В реальной жизни за такими объявлениями почти всегда стоят мошенники, — подытожил Хаминский.

Ранее глава РИЦ SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал, что самыми уязвимыми паролями в рунете являются те, что основаны на дате рождения, фамилии, имени и номере телефона. По его словам, такие пароли злоумышленники подбирают в первую очередь, пытаясь взломать аккаунты.