Названы самые уязвимые пароли в рунете Эксперт Кувиков: самыми уязвимыми являются пароли, основанные на дате рождения и имени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми уязвимыми паролями в рунете являются те, что основаны на дате рождения, фамилии, имени и номере телефона. Об этом РИА Новости предупредил глава РИЦ SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. По его словам, такие пароли злоумышленники подбирают в первую очередь, пытаясь взломать аккаунты.

Люди чаще всего используют в качестве пароля дату рождения, номер телефона, фамилию и имя. Это самые уязвимые пароли, даже если последние введены на латинской раскладке, — подчеркнул эксперт.

Он также не рекомендовал использовать для пароля последовательность цифр или букв. По словам специалиста, современные системы подбора паролей могут быстро перебирать буквы в алфавитном порядке. Также Кувиков не советовал оставлять пароли, установленные по умолчанию — их злоумышленники проверяют наряду с паролями на основе даты рождения, имени и фамилии.

Кроме того, эксперт призвал не использовать одинаковые пароли на разных сервисах.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил создать нейросеть, которая смогла бы отслеживать действия другого искусственного интеллекта. По словам парламентария, такая программа подскажет, кто именно выполнил работу — человек или нейросеть. Вассерман также не видит смысла ограничивать работу современных технологий в интернете. Он отмечает, что Сеть изначально была создана для того, чтобы обходить любые ограничения и искать способы входа.

1 февраля стало известно, что в Российском государственном гуманитарном университете студент написал диплом с помощью нейросети ChatGPT за 24 часа. В работе студента обнаружили 82% оригинальности, на защите он смог получить оценку «удовлетворительно».