Вассерман предложил научить нейросеть разоблачать себя Вассерман заявил, что нейросети нужно научить распознавать искусственный интеллект

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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru предложил создать нейросеть, которая смогла бы отслеживать действия другого искусственного интеллекта. По словам парламентария, такая программа подскажет, кто именно выполнил работу — человек или нейросеть. Вассерман также не видит смысла ограничивать работу современных технологий в интернете. Он отмечает, что Сеть изначально была создана для того, чтобы обходить любые ограничения и искать способы входа.

Оградить в Сети никого и ни от чего нельзя по определению. Интернет создавали военные для обеспечения связи, в том числе после ядерной войны. Интернет воспринимает любые ограничения как еще один вид препятствий и ищет способ обхода. Надо научить нейросети улавливать в работах признаки самой нейросети. Это довольно сложная программа, использующая вычислительные мощности многих компьютеров. И указывать нейросети, что она правильно определила, что текст принадлежит ИИ, а не человеку, где она права. Тогда использование нейросетей потеряет смысл, — считает депутат.

Вассерман подчеркнул, что главная задача на сегодня заключается в правильном воспитании детей. Он призвал придерживаться в обучении детей концепции «вы учитесь не для меня, а для себя».

Главное — воспитать детей в духе той фразы, которую я говорю, когда меня просят помочь по учебе: «Вы учитесь не для меня, а для себя». Это должно стать частью воспитания детей — они учатся не для родителей или учителей, а для себя любимых. Сочетание кнута и пряника лучше, чем только пряник или кнут и пряник по отдельности. Как говорил Капоне — добрым словом и пистолетом добьешься большего, чем только добрым словом, — добавил Вассерман.

1 февраля стало известно, что в Российском государственном гуманитарном университете студент написал диплом с помощью нейросети ChatGPT за 24 часа. В работе студента обнаружили 82% оригинальности, на защите он смог получить оценку «удовлетворительно». Молодой человек не сдержался и рассмеялся на защите и в итоге получил лишь тройку, чем, впрочем, остался более чем доволен.