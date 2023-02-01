Студент РГГУ защитил диплом, написанный с помощью нейросети РГГУ проверяет студента, который за 24 часа написал диплом с помощью нейросети

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В РГГУ студент заявил, что написал диплом с помощью нейросети ChatGPT за 24 часа, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». В московском университете организовали проверку инцидента.

Писать диплом с ChatGPT круто. Определенно нужно редактировать самому, но большинство машина выдает все сама, — заявил студент.

По его словам, за 11 часов ему удалось собрать первую версию диплома. После нескольких правок от научного руководителя он доработал ее с помощью ChatGPT.

В работе студента обнаружили 82% оригинальности, на защите студент смог получить оценку удовлетворительно. Однако парень не сдержался и рассмеялся на защите и в итоге получил лишь «удовлетворительно», чем, впрочем, остался более чем доволен.

Искусственный интеллект ранее использовали для предсказания мест разломов при землетрясениях в рамках нового исследования. Ученые из мексиканского Лос-Аламоса с помощью нейросети с глубоким обучением смогли предсказать различные характеристики разломов. Для этого использовались динамические данные о происходящих геологических процессах. Работа была опубликована в журнале Geophysical Research Letters.