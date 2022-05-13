В Госдуме рассказали о процедуре принятия Херсона в состав России Депутат Бессарабов: Конституция РФ разрешает принять новый субъект иностранного государства

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Конституция РФ не запрещает принятие в состав России нового субъекта, который находится в составе другого государства, заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов. По его словам, для этого необходимо составить международный договор и внести его на ратификацию в Госдуму.

Конституция РФ предусматривает возможность принятия в Россию нового субъекта, но осуществляется это в соответствии с федеральным конституционным законом. <...> Осуществляется это по взаимному согласию России и данного государства или его части на основе доброй воли и заключённого международного договора, — сказал депутат.

Он пояснил, что этот вопрос входит в компетенцию президента, который должен уведомить парламент и правительство об инициативе вхождения того или иного региона в состав России. После этого составляется проект международного договора, который будет рассматривать Конституционный суд РФ. Если суд подтвердит соответствие договора Конституции, то такой договор вносится на ратификацию в парламент одновременно с проектом федерального конституционного закона о принятии в РФ нового субъекта.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о намерении местной администрации обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении в состав РФ после завершения всех интеграционных процессов. Он пояснил, что этот вопрос будет обсуждаться после того, как регион выстроит структуру власти, а также восстановит экономику и жизнедеятельность Херсонщины с учётом российского законодательства.