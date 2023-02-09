В Госдуме призвали выставить США счет за подрыв «Северных потоков» Шеремет призвал выставить США счет за подрыв «Северных потоков»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости призвал выставить счет США за подрыв российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его мнению, следует рассмотреть вопрос ареста счетов и активов всех причастных к диверсии на газопроводах, а также провести международное расследование и публично осудить террористические методы Вашингтона.

Байден и его команда, причастная к подрыву газопроводов, должны ответить за организацию акта международного терроризма. США должен быть выставлен [счет за] нанесенный ущерб. Ремонт газопроводов должен вестись за счет США, — подчеркнул Шеремет.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

По словам журналиста, власти США на этот шаг побудило большое скопление российских войск на границе с Украиной до начала СВО. Он подчеркнул, что США воспринимали российский газопровод как угрозу для Украины, поскольку страны Европы из-за «газовой зависимости» могли отказаться вводить санкции против Москвы и поддерживать Киев. В Белом доме и ЦРУ эту информацию назвали ложной.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что результаты расследования Херша должны стать основой для международного расследования, привлечения к ответственности президента США Джо Байдена и других причастных к взрыву, а также выплат компенсаций странам, пострадавшим от теракта. По его словам, подрыв газопроводов стал акцией устрашения вассалов Америки, которые решили развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан.