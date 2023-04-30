В Госдуме призвали увеличить срок службы в армии Депутат Госдумы Журавлев призвал увеличить срок службы в армии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Срок службы в армии необходимо увеличить, заявил URA.RU первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев. По его мнению, такая мера даст возможность подготовить более квалифицированные кадры, а также сделать подразделения более скоординированными.

Я давно выступаю за увеличение срока службы. Чем дольше солдаты и матросы проводят времени в армии, тем они опытнее, а подразделение более скоординировано, — сказал Журавлев.

В то же время парламентарий считает, что в ВС РФ должны идти служить не ради материальных благ, а руководствуясь личной позицией. По его мнению, и солдаты, и офицеры должны быть элитой общества, иметь уважение и почет, ведь «так было всегда — и в царской России, и в Советском Союзе» и такое отношение к военнослужащим пора вернуть.

Если человек воевать идет лишь для того, чтобы получить жилплощадь, никакого защитника Родины из него никогда не получится. Мотивация должна быть совсем другого порядка, — объяснил депутат.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев предложил предоставить возможность прохождения альтернативной службы на предприятиях ВПК для выпускников заведений среднего профессионального и высшего образования.

После этого глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что такая инициатива сегодня неактуальна. По его словам, неясно, каким именно сотрудникам производств работа будет засчитываться как военная служба.