В Госдуме оценили идею заменить срочную службу работой в ВПК Депутат Гутенев назвал неактуальной идею замены срочной службы работой на предприятиях ВПК

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Идея заменить срочную службу в армии работой на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) не актуальна на сегодняшний день, заявил в беседе с НСН глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. На низкую востребованность подобных инициатив повлияли неоднократные заявления о том, что второй волны мобилизации в России не будет, а также восстановление порядка в работе военкоматов. Парламентарий отметил, что сроки завершения спецоперации на Украине не определены, поэтому непонятно, как относиться к таким предложениям в сложившейся ситуации.

После того, как неоднократно было заявлено о том, что второй волны мобилизации не будет, после того, как был налажен относительный порядок в военных комиссариатах, после того, как было сказано, что призывники весенней волны не будут принимать участие в спецоперации, актуальность подобных инициатив снижается, — отметил Гутенев.

Депутат добавил, что в Госдуме рассматривали идею распространения альтернативной службы на предприятия ВПК. Однако не ясно, каким именно сотрудникам производств работа будет зачитываться как военная служба.

Возникает сразу вопрос: какой пласт сотрудников ВПК будет под это попадать? Будут ли это работники основных производств, будут ли это сопутствующие профессии, допустим, юрист, повар в столовой, снабженец и другие, — пояснил Гутенев.

Накануне глава Чувашии Олег Николаев предложил предоставить возможность прохождения альтернативной службы на предприятиях ВПК для выпускников заведений среднего профессионального и высшего образования.

Минтруд России ранее утвердил перечень профессий для альтернативной службы, а также перечень организаций, где предусмотрено прохождение этой службы. В нем 149 позиций — 64 рабочие профессии и 85 должностей служащих.