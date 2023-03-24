Утвержден список профессий для альтернативной службы Минтруд опубликовал список из 149 профессий для альтернативной службы

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Сотрудник в медицинской маске выполняет санитарную обработку поверхностей

Минтруд России утвердил перечень профессий для альтернативной службы, а также перечень организаций, где предусмотрено прохождение этой службы. В нем 149 позиций — 64 рабочие профессии и 85 должностей служащих.

Утвердить перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, <...> перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, — говорится в сообщении.

По закону, любой военнообязанный может подать заявление о замене военной службы на гражданскую в случае, если пребывание в армии противоречит его убеждениям или вероисповеданию или если он относится к коренным малочисленным народам Севера. В военкомате необходимо написать заявление с обоснованием своих требований, после чего комиссия примет решение. Длится такая служба 21 месяц.

В ноябре 2022 года стало известно, что проходящих альтернативную службу могут направить работать в зону СВО на гражданские специальности в случае объявления мобилизации. Также к ней допускаются люди с непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что перечень профессий для альтернативной службы необходимо скорректировать так, чтобы остались неприятные в общественном сознании и малооплачиваемые специальности.