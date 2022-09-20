В Госдуме призвали сажать в тюрьму за призывы жертвовать деньги противнику Депутат Пискарев призвал привлекать к уголовной ответственности людей, агитирующих жертвовать деньги противнику

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Людей, которых обвиняют в распространении призывов жертвовать деньги на противника, необходимо привлекать к уголовной ответственности за госизмену, заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. Наказание по этой статье может составлять до 20 лет лишения свободы, передает РИА Новости.

Любые призывы жертвовать деньги на противника, равно как и информация, как это сделать «безопасно», должно блокироваться. А виновные в этом должны быть привлечены к уголовной ответственности по 275 УК РФ [Статья за государственную измену]. Это вопрос безопасности страны и наших граждан, — приводит слова Пискарева его пресс-служба.

Депутат отметил, что проект поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые позволят блокировать призывы к финансированию украинских войск и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации, уже был внесен в Госдуму. Проект документа согласовали с Минюстом, Минцифры, Роскомнадзором и Генпрокуратурой.

Ранее первый заместитель главы комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов выразил сомнение в эффективности ужесточения наказания по статье о государственной измене. Он отметил, что прежде чем вводить пожизненное заключение, необходимо проанализировать, действительно ли ужесточение наказания за госизмену снизит число нарушителей.