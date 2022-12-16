В Госдуме призвали отменить транспортный налог для семей мобилизованных Депутат Госдумы Толмачев призвал отменить транспортный налог для семей мобилизованных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru призвал освободить от транспортного налога семьи мобилизованных по всей России. По его словам, возместить недополученные средства от транспортного налога региональному бюджету можно за счет активизации драйверов экономики и развития новых инвестпроектов.

Предлагаю распространить льготу по освобождению от уплаты транспортного налога на семьи мобилизованных на всю страну, — заявил он.

Он напомнил, что владельцу машины каждый год начисляют транспортный налог, сумма которого зависит от мощности двигателя и возраста автомобиля. В случае же мобилизации предлагается освободить владельца от уплаты налога и дать его семье возможность распоряжаться этими средствами по своему усмотрению.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий освобождение выплат мобилизованным россиянам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Эта льгота распространяется на безвозмездные выплаты и передачу имущества контрактникам, мобилизованным гражданам и добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине, а также членам их семей, если это касается военной службы. Кроме того, налоги не будут взиматься с выплат работникам для возмещения расходов, связанных с командированием в новые регионы для восстановления инфраструктуры, а также с доходов, полученных в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели военнослужащего или получения им инвалидности I группы.