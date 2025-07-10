В Госдуме призвали не наказывать людей за бездетность

Введение налога на бездетность никогда не повысит рождаемость в России, выразила мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, подобные меры уже применялись в советское время, но не принесли результата.

Я не думаю, что инициатива по введению в РФ налога на бездетность будет рассматриваться в Госдуме. Уже неоднократно депутаты из разных фракций заявляли о том, что было бы неплохо вернуться к давно забытому советскому прошлому, когда взимался налог с бездетных. Действительно, такой налог был в советской России и ни к чему не привел. Ситуация была очень печальной, и в 1990-х годах у нас была просто огромная демографическая яма. То есть налог на бездетность не помог. Как показывает практика, он и не поможет ни при каких обстоятельствах, — высказалась Бессараб.

Она также отметила, что многие люди не могут завести детей по медицинским или личным причинам и наказывать их за это несправедливо. Вместо этого, по мнению депутата, важно укреплять традиционные семейные ценности и оказывать адресную помощь родителям.

Налог на бездетность в РФ не поможет, поскольку есть люди, которые по не зависящим от них причинам остаются одинокими или по состоянию здоровья просто не могут позволить себе рождение ребенка. Некоторые даже мечтают об этом, но не могут добиться такого результата. Поэтому наказывать людей за бездетность, на мой взгляд, неправильно. Что касается повышения рождаемости, это очень серьезный разговор. Нужно вернуться к нашим семейным традиционным ценностям, поддерживать семьи с детьми и помогать им — то, что делает сегодня современная Россия. Я думаю, это гораздо более эффективный путь, — резюмировала Бессараб.

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев предложил ввести специальный налог для граждан без детей. По его словам, такой меры требует вопрос обеспечения «достойной старости». Парламентарий добавил, что на самом деле проблема гораздо глубже и заключается прежде всего в вопросах воспитания.