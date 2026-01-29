В Госдуме нашли способ, как обезопасить детей от падений в непогоду Депутат Плякин призвал переводить школьников на удаленку во время снегопадов

Депутат Госдумы Владимир Плякин в беседе с LIFE.ru предложил переводить школьников и студентов на дистанционное обучение во время сильных снегопадов. По его словам, в непогоду города превращаются в катки.

В такие снежные дни город становится одним большим катком — без тренера, без страховки и с очень скользкими правилами. Несколько дней дистанционного обучения — это не слабость и не уступка, а просто разумная забота. Уж лучше провести утро в теплых тапочках у экрана ноутбука, чем потом несколько недель залечивать переломы, — высказался Плякин.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что метель и снежные заносы могут быть признаны уважительной причиной неявки на работу при наличии официальных предупреждений экстренных и профильных служб. В противном случае отсутствие сотрудника может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины.