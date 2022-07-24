В Госдуме предложили ввести проездные для учителей на российские курорты Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести «педагогический проездной»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампредседателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с идеей введения проездного документа, который позволит российским педагогам путешествовать на отечественные курорты. Его стоимость, по мнению парламентария, должна составлять всего одну тысячу рублей, сообщает РИА Новости.

«Педагогический проездной» даст возможность школьным учителям покупать билеты до курортов России по тысяче рублей. Остальные затраты на поездку должны быть в виде субсидии от государства, — цитирует агентство депутата.

Он добавил, что реализация этой инициативы пойдет также на пользу отечественной туристической отрасли.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что в начале августа 2022-го россияне могут себе позволить на 100 тысяч рублей отдохнуть только в двух странах — в РФ и в Абхазии. В стоимость туров, как обычно, входит перелёт из Москвы, отель, трансфер между аэропортом и отелем, питание и медицинская страховка. Дальнее зарубежье обойдется россиянам значительно выше.