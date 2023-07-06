Частным клиникам могут предложить сдавать в аренду на госнужды западные ИВЛ Депутат ГД Фаррахов предложил частным клиникам сдавать в аренду госбольницам импортные аппараты ИВЛ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минпромторг предложил государственным больницам не закупать зарубежные аппараты ИВЛ, чтобы поддержать отечественного производителя. Соответствующий проект правительственного постановления появился на портале нормативно-правовых актов, его обсуждение продлится до 10 июля. Депутат Госдумы Айрат Фаррахов на фоне проекта предложил создать для случаев, когда госбольницам в срочном порядке нужно сложное оборудование, которого пока нет в России, службу аренды из частных клиник, сообщает «Парламентская газета».

Депутат рассказал изданию, что отечественные аппараты ИВЛ производятся на высоком техническом уровне, но не всегда подходят для лечения тяжелых и длительных заболеваний. Для этого необходимо привлечь коммерческие клиники, где подобное оборудование есть. Парламентарий считает, что заинтересовать частные больницы можно, предложив им поддержку на государственном уровне. Фаррахов отметил, что если госбольницы смогут арендовать современное оборудование, это позволит не ущемлять права пациентов, которые долгое время находятся на ИВЛ. Кроме того, нужно установить предельную стоимость на аренду.

Член комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый уточнил, что переходить на отечественные аппараты для больниц действительно необходимо. Но при этом он обратил внимание, что инициатива не должна касаться только аппаратов ИВЛ.

Если хотите поддержать отечественного производителя, его надо поддерживать по всем направлениям. А почему выбрали только ИВЛ? — задался вопросом Круглый.

Он добавил, что переходить на отечественное оборудование нужно постепенно. Для этого необходимо не вводить одномоментный запрет и создать здоровую конкуренцию.

Минздрав ранее предложил перевести студентов-ординаторов на должности врачей-стажеров. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов пояснил, что данная инициатива должна помочь определить их зону ответственности.