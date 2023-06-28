В Госдуме объяснили, зачем переводить ординаторов на должности стажеров Депутат ГД Леонов: перевод ординаторов на должности стажеров поможет уточнить юридические понятия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проект Минздрава о переводе студентов-ординаторов на должности врачей-стажеров поможет уточнить ряд юридических понятий, чтобы определить их зону ответственности, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он пояснил, что в остальном они также продолжат заниматься практической деятельностью, опираясь на опыт других врачей.

Они, безусловно, опирались на более опытных коллег, но занимались практической деятельностью, поэтому здесь ничего нового нет, единственное — уточняется ряд юридических понятий, чтобы определить зону ответственности и закрыть другие юридические вопросы, — отметил парламентарий.

Леонов подчеркнул, что ординаторы являются выпускниками медицинских вузов, которые получают специализацию. Так, они уже могут работать врачами частной практики в поликлиниках или в амбулаториях в сельской местности. Поэтому, по мнению парламентария, с практической точки зрения проект Минздрава не станет чем-то новым: ординаторы точно так же смогут вести пациентов, заполнять истории болезней и участвовать в проведении операций.

Депутат Госдумы Татьяна Кусайко ранее пояснила, что проект о переводе ординаторов на должность врачей-стажеров должен решить вопрос нехватки кадров в регионе. На данный момент в России не хватает более 26 тысяч врачей.