В Госдуме рассказали, как справиться с дефицитом врачей Депутат Кусайко: допуск ординаторов к врачебной работе уменьшит дефицит кадров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня в России не хватает более 26 тысяч врачей, поэтому ординаторам необходимо дать возможность работать на должности врача-стажера при соблюдении ряда условий, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко. По ее словам, в настоящее время в стране ординатуру проходят около 41 тысячи студентов и предлагаемая мера решит вопрос нехватки кадров в регионах. Проект соответствующего приказа подготовлен Минздравом.

Как пишет издание, в ведомстве предлагают допускать ординаторов к работе врачом-стажером после прохождения промежуточной аттестации и работать под руководством наставника. Решение о допуске должна принимать специальная комиссия. Правила предлагают ввести с 1 марта 2024 года.

Проект приказа отражает все необходимые условия допуска ординаторов к работе врачами-стажерами. Пациентам не стоит опасаться, — отметила Кусайко.

По ее словам, применение знаний на практике поможет будущим специалистам набраться опыта и принимать правильные врачебные решения. В пояснительной записке к проекту указывается, что студенты-ординаторы уже имеют высшее образование по одной из специальностей, поэтому обладают достаточной компетенцией для оказания медпомощи.

Как отмечает издание, речь идет о 78 врачебных специальностях, в частности, акушер-гинеколог, патологоанатом, педиатр, психиатр, гастроэнтеролог, терапевт, онколог, офтальмолог.

Ранее в Минздраве Оренбургской области предложили включить превентивную медицину, которая помогает оценить риски развития заболеваний и разработать программу коррекции здоровья, в перечень государственных услуг в сфере здравоохранения.