Превентивную медицину в России предложили сделать доступнее В Минздраве Оренбургской области предложили включить превентивную медицину в перечень госуслуг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Минздраве Оренбургской области предложили включить превентивную медицину, которая помогает оценить риски развития заболеваний и разработать программу коррекции здоровья, в перечень государственных услуг в сфере здравоохранения. Глава ведомства Татьяна Савинова пояснила на совещании в Совете Федерации, что для этого нужно закрепить понятие в законодательстве, сообщает «Парламентская газета». Она отметила, что в этом заинтересованы сами граждане, работодатели и государство.

Задача превентивной медицины — продлить здоровье здоровых, что однозначно позитивно скажется на экономике страны. Решить эту задачу только за счет средств самого населения невозможно, — уточнила Савинова.

Глава Минздрава региона предложила внести изменения в закон об основах охраны здоровья граждан и закрепить в нем полномочия органов власти разного уровня по реализации программы. Она напомнила о существовании коучей по здоровью, стресс-менеджеров и экспертов по сну, которые сейчас работают в частном порядке. Савинова считает, что диеты и режимы помогут продлить период здоровой жизни граждан, тем самым также разгрузить других врачей.

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Заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета Алексей Умрюхин рассказал, что в 80–90-е годы подобный опыт в России уже был. Тогда на одном из заводов для сотрудниц, занимавшихся тяжелым монотонным трудом, ввели перерывы, за которые можно было переключиться на другие виды деятельности. Результаты оказались положительными: здоровье работниц улучшилось, а производительность труда выросла. Умрюхин подчеркнул, что первичная профилактика до сих пор остается актуальной задачей медицины.

Это наше будущее. Рано или поздно мы к этому придем. Гораздо легче и полезнее предотвратить болезнь, чем потом искать и исправлять поломки организма и наверстывать упущенное. Настоящая первичная профилактика заключается именно в предотвращении предпосылок к развитию заболеваний, — считает заведующий кафедрой.

В Совете Федерации идею поддержали. Председатель комитета палаты по социальной политике Инна Святенко объяснила, что превентивная медицина стала основой качества жизни и долголетия человека. Она пообещала внимательно изучить инициативу.

Психиатр Аллан Бениашвили ранее рассказал, что в Москве специалисты начали применять технологию виртуальной реальности в работе с пациентами, страдающими от апатии, усталости и негативных изменений настроения. По его словам, проект разработал три года назад российский филиал компании Boeing для пилотов.