В Госдуме предложили серьезно ужесточить наказание за обман пенсионеров Лидер СРЗП призвал лишать свободы на 15 лет за обман пенсионеров и инвалидов

Обман пенсионеров и инвалидов должен караться лишением свободы на срок до 15 лет, такое мнение высказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, которые приводит ТАСС, когда такие люди сталкиваются с угрозами, за них некому заступиться. Миронов назвал это беспределом.

За такой беспредел, за обман пенсионеров и инвалидов надо сажать надолго. Нужно вводить наказание до 15 лет лишения свободы, и наша партия будет добиваться принятия этого решения, — пообещал лидер фракции.

Он назвал инвалидов и пенсионеров одной из самых уязвимых перед мошенниками категорий граждан. Миронов предупредил, что потеря любых денег может обернуться для них нервным срывом, ухудшением здоровья и даже летальным исходом.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что закон о возможности назначать доверенных людей для подтверждения переводов со счетов и получения наличных поможет избежать потери сбережений. По его мнению, такое правило «второй руки» защитит людей от мошенников.