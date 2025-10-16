В Госдуме предложили способ поддержки врачей и учителей Депутат Аксененко предложил ввести льготную ипотеку для учителей и врачей

В России стоит ввести специальную льготную ипотечную программу для медицинских работников и педагогов, заявил зампред комитета Госдумы по строительству Александр Аксененко в комментарии «Газете.Ru». Парламентарий отметил, что данная мера, дополненная территориальной привязкой, будет стимулировать приток кадров в сельскую местность.

Если сюда же мы добавим и территориальную привязку, думаю, это сработает, как некий пуш для привлечения кадров, — сказал парламентарий.

Ранее президент Национального объединения строителей Антон Глушков сообщил о поддержке инициативы предоставления ипотечных кредитов молодым супружеским парам без детей при условии обещания родить ребенка. По его словам, профильными специалистами уже подготовлен ряд конкретных предложений по реализации данного механизма.

Кроме того, депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что в России сохраняют действие программы сельской и семейной ипотеки после завершения льготной программы 2020 года. По его данным, семейная ипотека продлена до 2030 года на всей территории страны.