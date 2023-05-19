В Госдуме предложили не выдавать кредиты иноагентам Депутат Госдумы Федоров предложил запретить выдачу кредитов иноагентам

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить выдачу кредитов иноагентам. В письме главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, с которым ознакомился RT, парламентарий указал, что банки рискуют не вернуть займы, поскольку такие лица могут покинуть страну.

Парламентарий напомнил, что физические и юридические лица, признанные иноагентами, связаны с зарубежными финансовыми донорами, а значит, имеют возможность оперативно сменить место жительства. Федоров отметил, что только за 2022 год многие такие лица покинули пределы РФ и продолжают «вести антироссийскую деятельность».

По мнению депутата, банки, выдавая кредиты иноагентам, рискуют не только не вернуть средства, но и столкнуться с невозможностью призвать заемщика к ответственности.

При этом по действующему законодательству попасть в реестр иностранных агентов можно, не получая финансирование из-за рубежа.

Ранее глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев заявил, что, согласно новому законопроекту, который внесен в Госдуму, Минюст будет выносить предупреждения тем, кто действиями или бездействием помогает иноагентам нарушать закон. В качестве примеров парламентарий привел следующие ситуации: кто-то помог устроиться иноагенту работать в школу или выпустил его книгу без маркировки. За это поначалу грозит предупреждение, а затем штраф, добавил Пискарев.