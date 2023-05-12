В ГД объяснили, кого накажут за помощь иноагентам Депутат Пискарев: действием или бездействием помогающие иноагентам нарушать закон будут отвечать

По новому законопроекту, который внесен в Госдуму, Минюст будет выносить предупреждения тем, кто действиями или бездействием помогает иноагентам нарушать закон, объяснил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев. В своем Telegram-канале он привел такие примеры: кто-то помог устроиться иноагенту работать в школу или выпустил его книгу без маркировки. За это поначалу грозит предупреждение, а затем штраф.

Для иноагентов существует целый ряд ограничений, к примеру, на преподавание в школах. При этом кто-то, исходя из коррупционных или иных корыстных или личных побуждений, помогает ему устроиться учителем. Этому человеку, в случае принятия нашего законопроекта, Минюст сможет вынести предупреждение, — написал Пискарев.

На то, чтобы устранить нарушение у такого «третьего лица» будет не менее месяца, затем его могут оштрафовать. Наказание для физлиц составит до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 300 тысяч.

Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко ранее пояснил, что попасть в реестр можно не только за иностранное финансирование. Поводами могут стать предоставление методической и организационной помощи, площадок в СМИ, «раскрутка» в информационном пространстве, техническое оснащение и многое другое.