В Госдуме предложили награждать матерей, чьи сыновья погибли в зоне СВО Депутат ГД Останина предложила вручать орден матерям, чьи сыновья погибли в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила награждать матерей, чьи сыновья погибли в зоне спецоперации на Украине орденом «Мать-героиня», сообщает «Парламентская газета». Сейчас орден могут получить женщины, родившие и воспитавшие десятерых и более детей.

Во время благотворительной программы «За подвиг, мама, я тебя благодарю» орденом «Надежда» была награждена мать погибшего в ходе СВО на Украине майора Николая Прозорова Елена. После этого Останина предложила коллеге, первому зампреду комитета Татьяне Буцкой выступить с инициативой награждения орденом «Мать-героиня» тех женщин, чьи дети погибли, защищая родину.

Помимо этого, депутат подчеркнула, что власти РФ помогли Прозоровой найти тело погибшего сына, чтобы она могла его похоронить, после чего мать поблагодарила Останину.

Мы помогли найти Елене Дмитриевне тело ее сына, чтобы она могла его похоронить, — сообщила Останина.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» семи россиянкам за заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей. Почетное звание получили женщины из Санкт-Петербурга, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Алтайского края, Оренбургской, Волгоградской и Московской областей.