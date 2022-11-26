Путин присвоил семи россиянкам звание «Мать-героиня»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» семи россиянкам за заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей. Согласно указу, опубликованному на сайте правовой информации, почетное звание получили женщины из Санкт-Петербурга, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Алтайского края, Оренбургской, Волгоградской и Московской областей.

За большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Ахматовой Анджеле, Бадмаевой Людмиле Николаевне, Китаевой Елене, Кожеватовой Елене, Меньшиковой Галине, Салтыковой Татьяне, Скрипко Ирине, — сказано в тексте указа.

Указ об учреждении в стране звания «Мать-героиня» был подписан главой государства в августе. Его будут удостаиваться женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей. Помимо звания им также будет выплачиваться поощрение в размере 1 млн рублей. Первое присвоение произошло 14 ноября, в числе награжденных значится жена главы Чечни Рамзана Кадырова Менди.

Ранее Путин сообщил матери, сын которой погиб в ходе спецоперации на Украине, что его кончина не стала напрасной. По словам главы государства, многие люди умирают, прожив незаметную жизнь, а некоторые и вовсе умирают от алкоголизма. До этого глава государства отметил, что утрата ребенка является страшным горем для родителей. Он подчеркнул, что руководство Российской Федерации разделяет эту боль с женщинами, потерявшими своих сыновей в ходе вооруженного конфликта.