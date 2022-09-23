В Госдуме подтвердили ошибки военкоматов во время мобилизации Депутат Соболев: ошибки в военкоматах случаются из-за спешки при выполнении задач мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Ошибки в военкоматах случаются из-за спешки с выполнением задач, поставленных в рамках мобилизации, рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее стало известно, что повестки приходили людям, которые не подходят по возрасту или не служили в армии и, соответственно, не имеют военной специальности. Депутат подтвердил ошибочность таких действий военкоматов и заверил, что в ближайшем будущем со всеми подобными проблемами разберутся.

Дали военкоматам разнарядку, если у них что-то не хватает, они там берут людей не той категории. Я думаю, что это нормализуется в ближайшее время, потому что люди на самом деле нужны те, которые служили, имеют специальность, желательно боевой опыт. Остальные, особенно те, кто выступает против, это люди, которые в армии не были, — отметил парламентарий.

Соболев обратил внимание и на то, что военно-врачебная комиссия легко вычисляет тех, кто купил справки. Те, кто действительно не годен, мобилизации подлежать не будут. По словам депутата, такие бойцы просто не нужны в зоне боевых действий.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области мобилизовали 63-летнего Александра Ермолаева с диабетом и ишемией мозга. Отмечается, что он прошел медкомиссию и уже отправлен на полигон.