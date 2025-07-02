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02 июля 2025 в 17:48

В Госдуме поддержали идею бесплатных медицинских справок для спорта

Депутат Свищев заявил, что медсправки для спорта должны быть бесплатными

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поддержал предложение сделать медицинские справки для занятий спортом бесплатными. Как он отметил в беседе с RT, это необходимо для предотвращения несчастных случаев и связано с отсутствием понятной логики взимания платы за допуск к тренировкам.

Почему кто-то должен получать деньги за справки, которые являются допуском для спортивных секций, занятий, непонятно, — объяснил депутат.

Свищев подчеркнул, что медицинские справки для занятий спортом необходимы для контроля состояния здоровья спортсменов и физкультурников. Он добавил, что многие несчастные случаи на спортивных площадках связаны с неосведомленностью людей о своих проблемах с сердцем или других патологиях.

Ранее доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта Государственного университета просвещения Александра Сулим заявила, что жим лежа и становая тяга являются лучшими упражнениями для формирования мужской атлетичной фигуры. По ее словам, эти базовые упражнения помогают эффективно развивать силу и мышечную массу.

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